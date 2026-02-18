Medici di famiglia l' accordo regionale tra luci e ombre | cosa cambia a Ferrara

La firma dell’accordo regionale sui medici di famiglia a Ferrara ha portato novità, ma anche tensioni, tra i professionisti del settore. La causa è la lunga trattativa tra la Regione Emilia-Romagna e i sindacati, che si è conclusa con un accordo che non ha convinto tutti. A causa di alcune modifiche alle condizioni di lavoro, alcuni medici temono un peggioramento delle loro giornate in ambulatorio.

Dopo mesi di trattative è stato siglato l'accordo integrativo regionale per i medici di medicina generale tra la Regione Emilia-Romagna e i sindacati dei medici di base, che però ne escono divisi. Accordo che prevede il passaggio da un modello organizzativo individuale a uno organico. Il presidente della Regione Michele de Pascale e l'assessore alla sanità Massimo Fabi parlano di “accordo storico”, ma il giudizio di Claudio Casaroli, medico di medicina generale e rappresentante del sindacato Fimmg (maggior firmatario), di cui abbiamo raccolto il punto di vista, risulta più prudente. “Quello che c'eravamo prefissati nel 2006 con l'accordo di allora era cercare di fare in modo che i medici lavorassero soprattutto in forme associative con lo scopo di offrire una maggiore disponibilità medica ai cittadini.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

