La Deejay Ten torna a Bari la nuova edizione della corsa non agonistica ideata da Linus

Domenica 19 aprile Bari ospiterà la nuova edizione della Deejay Ten, corsa non competitiva organizzata da Radio Deejay e ideata da Linus. Dopo il debutto a Torino, questa manifestazione si svolge in diverse città italiane, coinvolgendo ogni volta numerosi partecipanti. La corsa si svolge lungo un percorso cittadino e mira a promuovere uno stile di vita attivo e condiviso tra gli appassionati di corsa e musica.