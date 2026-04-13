La Deejay Ten torna a Bari la nuova edizione della corsa non agonistica ideata da Linus
Domenica 19 aprile Bari ospiterà la nuova edizione della Deejay Ten, corsa non competitiva organizzata da Radio Deejay e ideata da Linus. Dopo il debutto a Torino, questa manifestazione si svolge in diverse città italiane, coinvolgendo ogni volta numerosi partecipanti. La corsa si svolge lungo un percorso cittadino e mira a promuovere uno stile di vita attivo e condiviso tra gli appassionati di corsa e musica.
Dopo il successo della prima tappa a Torino, la città di Bari si prepara ad accogliere domenica 19 aprile la Deejay Ten, la corsa itinerante non agonistica firmata Radio Deejay e ideata da Linus che da vent’anni continua a coinvolgere migliaia di persone in giro per l’Italia.Con due percorsi.🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Deejay Ten, ’Firenze troppo cara’. La città scartata anche nel 2026, ma Linus aveva detto: “Torneremo”
Leggi anche: Paolini dice no all’accordo con Rtl: "Meglio Deejay, ma hanno voluto dare il benservito a Linus"