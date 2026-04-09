Il decreto Pnrr, attualmente in discussione in Parlamento, prevede una proroga fino al 2027 per i medici di famiglia che continuano a lavorare fino a 72 anni. La norma riguarda la possibilità di mantenere in servizio i professionisti sanitari oltre l’età prevista, estendendo la misura fino alla data stabilita. La conversione in legge del decreto è attesa entro il termine stabilito dal procedimento legislativo.

Dall’estensione dell’Assegno unico alla proroga per le Asl per poter trattenere in servizio un medico di famiglia fino ai 72 anni. Sono le principali novità arrivate al decreto Pnrr, che è ancora all’esame del Parlamento ma che dovrà essere convertito in legge entro il 21 aprile. Partiamo dalle scadenze per il termine dei lavori sugli investimenti Pnrr, che si allineano al 30 giugno. L’ultima mossa è arrivata dalle riformulazioni degli emendamenti all’articolo 1 del decreto che, nella versione iniziale, avevano provato a spostare i termini al 31 luglio. Il tentativo avrebbe imposto una modifica al regolamento comunitario, e quindi un nuovo complesso negoziato con Bruxelles, improbabile per uno slittamento di un mese solo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Medici di famiglia al lavoro fino a 72 anni: arriva la proroga al 2027 nel Dl Pnrr

Medici al lavoro fino a 72 anni, la nuova norma sulla Sanità nel MilleprorogheIl Governo ha proposto un emendamento al decreto Milleproroghe che, appunto, proroga la possibilità per i medici di continuare a lavorare fino...

Decreto Milleproroghe, spunta una proroga per i medici ospedalieri: resteranno a lavoro fino a 72 anniIl governo è pronto a presentare un emendamento al decreto Milleproproghe, che contiene una proroga per tutto il 2026 della norma che consente a...

Temi più discussi: Medici di famiglia: il Ruolo Unico accentua la crisi della medicina generale; SIMG – Emilia-Romagna, sempre più anziani e soli: il medico di famiglia resta l’unico presidio, ma il sistema è sotto pressione; Medici di famiglia, la rivoluzione d’ottobre: Visite e ascolto 12 ore al giorno; A Novara 9 nuovi medici di famiglia per tutta la provincia.

Medici di famiglia al lavoro fino a 72 anni: arriva la proroga al 2027 nel Dl PnrrDall’estensione dell’Assegno unico alla proroga per le Asl per poter trattenere in servizio un medico di famiglia fino ai 72 anni. Sono le principali novità arrivate al decreto Pnrr, che è ancora ... ilsole24ore.com

Mancano 122 medici di famigliaIn Polesine non solo mancano i medici ospedalieri, perché al primo gennaio scorso l’Ulss 5 ne aveva alle proprie dipendenze dirette 478 rispetto ai 634 previsti dalla pianta organica, ma anche 122 med ... polesine24.it

#Asp in #Sicilia alla ricerca di nuovi medici. I dettagli del bando di #concorso https://qds.it/concorso-asp-enna-36-posti-dirigenti-medici-bando-requisiti/ - facebook.com facebook

Dall’Unione europea ai medici orfani delle chiusure, come Nino Cartabellotta, fino ai docenti: sempre più voci chiedono di richiudere tutto contro la crisi energetica. Affidando magari la pratica a «mister Dpcm» Conte. x.com