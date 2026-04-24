Medici di base doppio addio il 30 aprile | stop per i dottori Martini e Lanfranconi

Il 30 aprile segnerà la fine dell’attività di due medici di medicina generale nel Comasco, con ripercussioni sulla copertura dell’assistenza sanitaria di base nella zona. Questa data rappresenta l’ultimo giorno di lavoro per i due professionisti, che quindi termineranno il loro servizio ai pazienti residenti in quella regione. La notizia riguarda direttamente i cittadini assistiti e il funzionamento dei servizi medici locali.

Cambiamenti importanti per l’assistenza sanitaria di base nel Comasco: il 30 aprile sarà infatti l’ultimo giorno di lavoro per due medici di medicina generale, con conseguenze dirette per numerosi assistiti.Il salutro al dottor MartiniIl dottor Stefano Martini, attivo nell’ambito territoriale di.🔗 Leggi su Quicomo.it

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