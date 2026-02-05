L’assessore alla Salute di Monza, Egidio Riva, interviene sulla crisi dei medici di famiglia nella città. Sempre meno dottori sono in servizio e gli ambulatori si concentrano nelle zone centrali, lasciando le periferie scoperte. La carenza di medici colpisce ormai da tempo, e l’assessore Riva annuncia che si stanno cercando soluzioni per affrontare il problema.

L’assessore alla Salute di Monza, Egidio Riva (foto), rompe gli indugi e interviene sulla carenza di medici di base in città. Una presa di posizione maturata mentre in un quartiere storico come San Fruttuoso si consuma un’emergenza: dal 1° febbraio la dottoressa Enrica Carla Bramati è andata in pensione lasciando scoperti 1.500 assistiti. Un passaggio annunciato, ma che non ha ancora trovato un sostituto. Riva ha così scelto di pubblicare un post sui social per chiarire lo stato dell’arte e i margini d’azione del Comune. "A Monza oggi sono in servizio 68 medici di base. Solo pochi anni fa erano circa 100 – esordisce l’assessore –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’emergenza medici di famiglia. Sempre meno dottori al lavoro e ambulatori concentrati in centro

Il sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo, e la consigliera Antonella Donataccio hanno proposto l'apertura di un ambulatorio sociale gratuito, gestito da medici in pensione, per affrontare l'emergenza sanitaria locale.

In Brianza si registra una grave carenza di circa 400 medici di famiglia, compromettendo l'assistenza primaria e i servizi territoriali.

