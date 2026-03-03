Decreto maltempo | stop a tasse e bollette fino al 30 aprile

Il governo ha annunciato un decreto che sospende gli adempimenti fiscali e contributivi fino al 30 aprile, con l’obiettivo di alleggerire la pressione su imprese e cittadini. Sono inoltre sospese le bollette di luce, acqua, gas e rifiuti con scadenza dal 18 gennaio 2026. Sono previste anche misure di sostegno per lavoratori dipendenti e autonomi.

Stop degli adempimenti fiscali e contributivi sino al 30 aprile, sospensione del pagamento delle bollette di luce, acqua, gas e rifiuti con scadenza dal 18 gennaio 2026, e misure di sostegno per lavoratori dipendenti e autonomi. Sono queste le principali misure del decreto del governo per contrastare l’emergenza provocata, dal 18 gennaio scorso, dagli eventi meteorologici che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia, tra cui la frana di Niscemi. Il decreto a firma del ministro alla Protezione civile, Nello Musumeci, ha una dotazione complessiva di 499 milioni di euro, a cui si aggiungono altri 400 milioni (divisi a metà tra il 2026 e il 2027) provenienti dal Fondo per le emergenze nazionali da cui provengono anche i 100 milioni stanziati, in fase di proclamazione dello stato di emergenza, dal Governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Terremoto Centro Italia: Agevolazioni bollette estese fino al 2026, nuove regole accesso dal 1° aprile.Famiglie e imprese delle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016-2017 e dei Comuni ischitani di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio...

I danni del ciclone, gli aiuti, i tagli alle bollette: dal Cdm via libera al decreto maltempoOltre un miliardo e cento milioni di euro, dopo i primi cento milioni già stanziati.

Decreto maltempo, alt a tasse e contributi fino al 30 aprile ma solo in presenza di immobili inagibiliDopo la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e le limature dell’ultima ora, è approdato ieri sera sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge (n. 25 del 27 febbraio 2026) ... msn.com

Decreto maltempo, Schifani gonfia i conti dei danni. Il governo diffida e blocca il provvedimento in CdmCalma e gesso, ripetono al governo. Nessuno ha la benché minima intenzione di minimizzare le conseguenze causate dal ciclone Harry, la premier Giorgia Meloni ci ha messo la faccia e tornerà presto ... ilfoglio.it

