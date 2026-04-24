Medici di base | arriva il decreto per diventare dipendenti pubblici

Il ministro della salute ha annunciato la presentazione di una bozza di decreto che permette ai medici di base di essere assunti come dipendenti pubblici. La proposta riguarda l’iter di inserimento nel sistema sanitario pubblico, con l’obiettivo di regolamentare in modo più strutturato la loro posizione lavorativa. La misura è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sui tempi di attuazione.

? Cosa sapere Schillaci presenta bozza decreto per l'assunzione dei medici di base come dipendenti pubblici.. La riforma prevede la gestione delle Case di Comunità con un modello a doppio binario.. Il ministro della Salute Schillaci ha presentato alla Conferenza delle Regioni la bozza di un decreto legge che trasforma il ruolo dei medici di famiglia, aprendo la strada a una possibilità di assunzione come dipendenti pubblici sceglierà il nuovo modello organizzativo. La proposta ministeriale mira a rendere i medici di medicina generale il pilastro centrale delle Case di Comunità, con l’obiettivo dichiarato di fornire ai cittadini, in particolare alle fasce più fragili, una sanità più efficiente e vicina al territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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