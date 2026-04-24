Mediaset replica a Barbara d’Urso | interviene anche Maria De Filippi

Mediaset ha risposto a Barbara d’Urso in seguito alla notizia del 23 aprile 2026, riguardante una possibile azione legale da parte della conduttrice nei confronti dell’azienda. La replica è arrivata anche da parte di Maria De Filippi, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle comunicazioni o sulle motivazioni delle parti coinvolte. La vicenda è oggetto di attenzione nel settore televisivo e legale.

Mediaset replica a Barbara d’Urso dopo la notizia del 23 Aprile 2026 relativa a una presunta azione legale della conduttrice nei confronti dell’azienda. E’ arrivata anche la risposta ufficiale della Fascino Pgt, società legata a Maria De Filippi, chiamata in causa indirettamente nel racconto riportato dal quotidiano. I motivi della denuncia di Barbara d’Urso Barbara d’Urso contro Mediaset: la ricostruzione. Secondo quanto pubblicato da La Stampa, la vicenda riguarderebbe una presunta azione legale avviata da Barbara d’Urso a distanza di tre anni dal suo addio a Mediaset. Nell’articolo si fa riferimento anche a un aspetto specifico legato alla gestione degli ospiti televisivi.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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