Barbara d' Urso denuncia Mediaset | Ospiti approvati da Maria De Filippi

Barbara d'Urso ha avviato una causa legale contro Mediaset, secondo quanto riportato oggi da La Stampa. La conduttrice ha accusato l’azienda di aver approvato gli ospiti delle sue trasmissioni senza il suo consenso, sostenendo che tali decisioni siano state prese da altri soggetti. La disputa legale risale a circa tre anni fa, quando non le fu rinnovato il contratto con Canale 5.