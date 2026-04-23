Barbara d' Urso denuncia Mediaset | Ospiti approvati da Maria De Filippi
Barbara d'Urso ha avviato una causa legale contro Mediaset, secondo quanto riportato oggi da La Stampa. La conduttrice ha accusato l’azienda di aver approvato gli ospiti delle sue trasmissioni senza il suo consenso, sostenendo che tali decisioni siano state prese da altri soggetti. La disputa legale risale a circa tre anni fa, quando non le fu rinnovato il contratto con Canale 5.
Barbara d'Urso fa causa a Mediaset: la notizia arriva oggi da La Stampa, con un articolo che in esclusiva riporta i dettagli sulla battaglia legale tra la conduttrice e l'azienda, ai ferri corti da quando, circa tre anni fa, al volto di Canale 5 non venne rinnovato il contratto.Come spiega Today.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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