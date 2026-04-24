McTominay suona la carica meglio senza i Fab Four

Re Scott ha preso l'iniziativa, cercando di guidare la squadra verso una prestazione positiva. La Cremonese si presenta con una strategia che permette agli avversari di trovare spazi ampi e occasioni da gol. Hojlund, De Bruyne e Alisson sono stati protagonisti di azioni decisive, in un match caratterizzato da intensità e movimento. La partita ha mostrato come la squadra si sia adattata senza i principali interpreti, puntando su una nuova organizzazione.

Re Scott ha suonato la carica per il riscatto: tira, segna, domina. Gli azzurri volano aiutati da una Cremonese che lascia gli uno contro uno e spazi troppo vasti nei quali Hojlund, De Bruyne e Alisson sono devastanti. Nel primo tempo i primi 10 minuti sono nel segno di Scott. Al 2° cavalca verso Audero che gli chiude lo specchio. Al secondo tentativo rasoiata nell’angolino e gol. Al terzo tentativo la palla sbatte su un difensore grigiorosso e poco prima non trova il tempo per mandare in porta Hojlund. Il Napoli prova a controllare e a colpire per chiuderla. Ed è sempre McTominay che dopo 50 metri palla al piede tira fuori di poco facendo arrabbiare Politano solo in area.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - McTominay suona la carica, meglio senza i Fab Four Notizie correlate Zuelli suona la carica: “Vincere il derby un’emozione unica. Ora testa alla Reggiana, senza porci limiti”CARRARA – La gioia per la recente impresa nel derby è ancora viva in casa Carrarese. Perfetta L’Andrea Costa suona la caricaANDREA COSTA 81 SAN SEVERO 68 UP ANDREA COSTA: Kupstas 10, Chessari 5, Moffa 12, Gozo 3, Raucci, Abati Tourè 4, Sanguinetti 15, Gatto 5, Thioune 15,... Altri aggiornamenti Il Napoli e la ricerca di equilibrio: McTominay fuori ruolo con i Fab FourIl Napoli affronta sfide tattiche nel suo gioco, in particolare con l'inserimento di McTominay, che sembra perdere incisività nel nuovo assetto. cronachedellacampania.it Napoli made in Premier: da McTominay a Billing, la carica dei Fab FourMade in Premier. Il fondamentale gol di Philip Billing nello scontro al vertice con l’Inter ha messo in luce in maniera netta e definitiva uno dei principali segreti del brillante campionato del ... napoli.repubblica.it