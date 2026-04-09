In casa Carrarese, la vittoria nel derby ha portato entusiasmo e motivazione. La squadra si prepara ora alla prossima sfida contro la Reggiana, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione. Il tecnico ha dichiarato l’importanza di affrontare ogni appuntamento senza limiti, sottolineando il desiderio di continuare a ottenere risultati positivi. La partita si avvicina e i tifosi attendono con fiducia l’esito delle prossime gare.

CARRARA – La gioia per la recente impresa nel derby è ancora viva in casa Carrarese. A farsi portavoce dell’entusiasmo che si respira nello spogliatoio e in città è il centrocampista Emanuele Zuelli, che attraverso i canali ufficiali del club ha voluto tracciare un bilancio del momento vissuto dalla squadra, partendo proprio dal trionfo di lunedì scorso contro lo Spezia. Una sfida dal sapore speciale, vissuta da protagonista assoluto con i gradi di leader in campo, che ha rappresentato anche una sorta di riscatto sportivo rispetto all’esito del confronto della passata stagione. “Indossare la fascia da capitano in una partita come quella di lunedì è stata un’emozione indescrivibile, che porterò dentro di me per sempre”, ha confessato il giocatore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Zuelli suona la carica: “Vincere il derby un’emozione unica. Ora testa alla Reggiana, senza porci limiti”

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