Perfetta L’Andrea Costa suona la carica

L’Andrea Costa ha vinto contro San Severo, grazie a una prestazione energica di tutta la squadra. La gara si è conclusa con il punteggio di 81-68, portando i biancorossi a ottenere una vittoria importante in casa. Kupstas ha segnato 10 punti, mentre Sanguinetti e Thioune si sono distinti con 15 punti ciascuno. La squadra di coach ha mostrato determinazione in ogni fase della partita, sfruttando al massimo le occasioni in attacco. La vittoria ha dato una spinta morale ai giocatori, che si preparano ora alla prossima sfida.

ANDREA COSTA 81 SAN SEVERO 68 UP ANDREA COSTA: Kupstas 10, Chessari 5, Moffa 12, Gozo 3, Raucci, Abati Tourè 4, Sanguinetti 15, Gatto 5, Thioune 15, Zedda 12. All. Dalmonte. ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO: Lucas 3, Morelli 7, Mobio 12, Gattel 4, Todisco, Petrushevski ne, Ndour 4, Gherardini 21, Bandini 5, Scredi ne, Bugatti 12. All. Bernardi. Arbitri: Lanciotti, Guercio e Uncini. Note: parziali 19-18; 48-35; 63-55. Tiri da due: Andrea Costa 1843; San Severi 2247. Tiri da tre: 1320; 219. Tiri liberi: 610; 1823. Rimbalzi: 44; 35. Un' Andrea Costa quasi perfetta supera San Severo in una gara decisiva in ottica sesto posto (2-0 negli scontri diretti) e si regala un felice San Valentino.