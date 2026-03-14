Il Napoli affronta il Lecce al Maradona, iniziando la partita con difficoltà e subendo un gol nei primi minuti. Nel secondo tempo, gli azzurri riescono a ribaltare il risultato grazie ai gol di Hojlund e Politano, portando a casa una vittoria per 2-1. Nel frattempo, in un’altra partita, Conte ha schierato De Bruyne e McTominay, che hanno contribuito alla vittoria della sua squadra.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli soffre, va sotto dopo pochi minuti, ma nella ripresa cambia volto e ribalta il Lecce al Maradona. La squadra di Conte vince 2-1 grazie ai gol di Hojlund e Politano, decisivi dopo l’ingresso di De Bruyne e McTominay che accendono la manovra azzurra. Il Lecce parte forte e colpisce subito. Dopo appena tre minuti Siebert svetta di testa su calcio d’angolo battuto da Gallo e batte Meret per lo 0-1 che gela il Maradona. Il Napoli fatica a reagire nel primo tempo: la pressione alta dei pugliesi crea difficoltà alla costruzione degli azzurri e la squadra di Di Francesco sfiora anche il raddoppio con Banda e Tiago Gabriel. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli in rimonta sul Lecce: Hojlund e Politano firmano il 2-1, Conte vola con De Bruyne e McTominay

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