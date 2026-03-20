Il Napoli ha vinto 1-0 contro il Cagliari all’Unipol Domus grazie a un gol di Scott McTominay dopo appena 70 secondi di gioco. La rete rappresenta il 19º centro in 59 presenze per il centrocampista scozzese con la maglia azzurra. Dopo questa vittoria, l’allenatore del Napoli ha espresso il suo disappunto per la superficialità mostrata in vista della prossima partita contro il Milan.

VITTORIA COL MINIMO SFORZO. Il Napoli espugna l’Unipol Domus battendo il Cagliari per 0-1 grazie a una rete lampo di Scott McTominay dopo appena 70 secondi di gioco (19° centro in 59 presenze azzurre). Nonostante i tre punti d’oro per la corsa al secondo posto e alla Champions League, la prestazione ha fatto infuriare Antonio Conte. Il tecnico ha contestato duramente la gestione superficiale del pallone e i troppi errori tecnici in fase di impostazione. Ora il campionato si ferma per la sosta delle Nazionali: alla ripresa, a Pasquetta, ci sarà lo scontro diretto decisivo al Maradona contro il Milan. Al Napoli basta un minuto e un gol di McTominay: vince a Cagliari e fa punti Champions Chi ha segnato in Cagliari-Napoli, come ha giocato la squadra di Conte e quali sono i voti del tabellino?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Cagliari-Napoli 0-1, decide subito McTominay ma Conte sbotta: troppa superficialità in vista del Milan

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