McTominay esulta dopo Napoli Cremonese | L’abbiamo uccisa nel primo tempo Ecco in quale ruolo mi trovo meglio

Dopo la partita tra Napoli e Cremonese, terminata con un risultato di 4-0, Scott McTominay ha commentato la sua prestazione e la vittoria della squadra. Il giocatore ha espresso soddisfazione per il primo tempo, affermando che la squadra ha dominato fin dall'inizio. Durante l'intervista, ha anche condiviso quale ruolo si sente più a suo agio nel campo. Le sue parole sono state rilasciate durante un collegamento con DAZN.

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