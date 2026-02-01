Bastoni ha commentato la vittoria dei nerazzurri a Cremona, dove l’Inter ha battuto la Cremonese 2-0. Il difensore ha detto che nel secondo tempo sarebbe stato meglio gestire il risultato e che non è stato facile evitare di subire gol in trasferta. Bastoni ha anche sottolineato come la squadra abbia fatto bene a portare a casa i tre punti.

Inter News 24 Bastoni dopo Cremonese Inter ha commentato ai media la vittoria dei nerazzurri arrivata per 2-0 grazie alle reti di Lautaro e Zielinski. Alessandro Bastoni, difensore dell’ Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria della sua squadra contro la Cremonese. Il centrale nerazzurro ha analizzato la vittoria per 2-0 dello Zini arrivata grazie alle reti di Lautaro e Zielinski. Le sue parole: CONSAPEVOLEZZA E ATTEGGIAMENTO IN CAMPO – «Dovevamo stare concentrati, uniti, solidi, perché sappiamo quanto è difficile giocare contro squadre che cercano punti. Sono soddisfatto per l’atteggiamento avuto in partita». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bastoni dopo Cremonese Inter: «Nel secondo tempo andava gestita meglio. Non facile non concedere gol in trasferta»

Cremonese-Inter 0-2, risultato finale della partita di Serie A: gol di Lautaro e Zielinski, gli highlightsCremonese-Inter di Serie A 0-2: il risultato finale, gol di Lautaro Martinez e Zielinski. Al 48° Audero è rimasto a terra per qualche minuto a causa dello scoppio di un petardo lanciato dal settore ... fanpage.it

Cremonese-Inter 0-2, gol e highlights: segnano Lautaro e ZielinskiL'Inter vince anche a Cremona e si porta al momento a +8 sul Milan. Il match si sblocca al 16' su un asse consolidato: corner di Dimarco e colpo di testa di Lautaro. La Cremonese reagisce, ma Vardy sp ... sport.sky.it

La classifica di Serie A dopo Cremonese-Inter 0-2: i nerazzurri dominano in lungo e in largo, poi vanno un po' troppo in gestione ma senza mai mettere in dubbio il successo x.com

Una scena brutta e decisamente distante dallo spirito del gioco, quella che si è verificata allo stadio Zini. Al minuto 48 di Cremonese-Inter, alcuni tifosi nerazzurri hanno lanciato un fumogeno in campo che ha colpito il portiere della squadra di casa Audero. L'e - facebook.com facebook