Dopo la partita, il centrocampista ha commentato la sua prestazione ai microfoni di Dazn, affermando di rendere meglio nel ruolo di centrocampista e sottolineando che la squadra ha concluso la partita rapidamente. Ha evidenziato come la posizione lo favorisca e ha commentato l’andamento della sfida, senza commenti su altri aspetti. La discussione si è concentrata principalmente sulla sua prestazione personale e sull’andamento della gara.

Nel post-partita, ai microfoni di Dazn ha parlato anche Scott McTominay, soffermandosi sulla sua posizione in campo e sull’importanza dell’avvio fortissimo del Napoli. Nel primo tempo hai calciato tantissimo: si può dire che partire qualche metro più indietro ti aiuti ad arrivare meglio in zona gol?“Sì, il mio ruolo adesso è giocare a centrocampo. È lì che mi trovo meglio, perché posso arrivare da dietro. Oggi però la cosa più importante era vincere questa partita e ci siamo riusciti indirizzandola già nel primo tempo. Poi nel secondo tempo siamo riusciti a gestirla con più facilità, continuando comunque a creare occasioni.” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - McTominay : “Da centrocampista rendo meglio, oggi abbiamo chiuso la partita subito”

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