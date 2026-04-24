McTominay | Da centrocampista rendo meglio oggi abbiamo chiuso la partita subito
Dopo la partita, il centrocampista ha commentato la sua prestazione ai microfoni di Dazn, affermando di rendere meglio nel ruolo di centrocampista e sottolineando che la squadra ha concluso la partita rapidamente. Ha evidenziato come la posizione lo favorisca e ha commentato l’andamento della sfida, senza commenti su altri aspetti. La discussione si è concentrata principalmente sulla sua prestazione personale e sull’andamento della gara.
Nel post-partita, ai microfoni di Dazn ha parlato anche Scott McTominay, soffermandosi sulla sua posizione in campo e sull’importanza dell’avvio fortissimo del Napoli. Nel primo tempo hai calciato tantissimo: si può dire che partire qualche metro più indietro ti aiuti ad arrivare meglio in zona gol?“Sì, il mio ruolo adesso è giocare a centrocampo. È lì che mi trovo meglio, perché posso arrivare da dietro. Oggi però la cosa più importante era vincere questa partita e ci siamo riusciti indirizzandola già nel primo tempo. Poi nel secondo tempo siamo riusciti a gestirla con più facilità, continuando comunque a creare occasioni.” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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