La situazione è arrivata alle strette o meglio allo Stretto | quello di Hormuz chiuso subito

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti sono salite rapidamente, portando alla chiusura immediata dello Stretto di Hormuz. L’attacco è stato condotto da forze americane con il supporto di Israele, mentre nel frattempo si ricorda un episodio simile accaduto in Brasile all’inizio dell’anno. La situazione si evolve in modo rapido e senza preavviso, coinvolgendo diversi attori internazionali.

Amministrative, Fico a Salerno per l'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar: Campo largo? Segreterie al lavoro Iran, contatti di Meloni per l'allentamento delle tensioni. Ue: Esplorare percorsi diplomatici La cronaca dell' attacco americano all'Iran, affiancato da quello israeliano, riporta diversi punti in comune con quanto è accaduto in Brasile all'inizio dell'anno. Il primo di essi è che Trump ha disposto, sia per la realtà sudamericana che per quella in medio oriente, la neutralizzazione di chi era alla guida di quegli stati.

Pasdaran: ‘chiuso lo Stretto di Hormuz’TEHERAN, 28 FEB – I Pasdaran sostengono che lo Stretto di Hormuz, punto strategico situato tra il Golfo Persico e il Golfo dell’Oman, non è più...

L'Iran ha chiuso parte dello Stretto di HormuzResta altissima la tensione in Iran dopo le manifestazioni esplose il 28 dicembre.

Perché la chiusura dello stretto di Hormuz annunciata dall’Iran è uno scenario da incubo per i mercati e per le nostre tascheCon l’annuncio della chiusura dello stretto di Hormuz, definita dagli analisti uno scenario da incubo per i mercati globali, è attesa una nuova impennata ... ilfattoquotidiano.it

Chiuso lo stretto di Hormuz, a rischio un quinto del petrolio mondialeAttraverso lo stresso passa circa un quinto del petrolio consumato a livello globale, con una media di 20 milioni di barili al giorno. Stesso dicasi per il gas: circa un quinto del commercio monsiale ... rainews.it

Radio1 Rai. . #Iran Ripercussioni dell'attacco attese da domani sui mercati finanziari. Rischio contraccolpi sia sul prezzo delle materie prime che su azionario e valute. A preoccupare l'annuncio dei Pasdaran della chiusura dello stretto di Hormuz, da cui passa - facebook.com facebook

Chiuso lo stretto di Hormuz, cosa succede ora Tensione su petrolio, Gnl e cripto. Come cambiano i prezzi x.com