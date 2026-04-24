Nel finale, la squadra di Atlanta ha conquistato la vittoria contro New York, mentre i Raptors sono riusciti a ridurre lo svantaggio contro la squadra di Toronto. I Timberwolves hanno invece ottenuto una vittoria importante contro Denver, portandosi avanti nella serie. Questi risultati hanno modificato gli equilibri nelle rispettive serie di playoff.

Gli Hawks con il canestro di McCollum a 12’’ dalla sirena superano i Knicks e si prendono il vantaggio nella serie, Minnesota ha la meglio su Denver mentre Toronto domina l’ultimo quarto contro Cleveland e rientra nella serie battendo Cleveland in Canada. Gli Hawks fanno sul serio e dopo aver sbancato il Garden in gara-2, mandano ko i Knicks nel terzo match di una serie decisamente intrigante. Atlanta domina per gran parte del match, arriva al +18 poi deve subire il ritorno della squadra ospite che nella frazione finale si rimette a giocare la sua pallacanestro e con i canestri di un ottimo Anunoby e del solito Brunson torna in scia. La tripla di Jalen Brunson a 1’03’’ dalla sirena quindi regala alla compagnie newyorchese il +3.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - McCollum decide nel finale: vincono gli Hawks. Toronto riapre la serie. Minnesota travolge Denver

Notizie correlate

Minnesota allunga la serie, Toronto cede nel finaleUna sfida tra minnesota e toronto ha evidenziato una svolta decisiva nella ripresa: dopo un primo tempo molto equilibrato, i Wolves hanno preso...

Playoff, Cleveland e Denver vincono gara-1: Toronto e Minnessota koI playoff Nba partono con il comodo successo di Cleveland su Toronto, Denver poi, con la solita tripla doppia di Jokic, ha la meglio su Minnesota.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: McCollum decide nel finale: vincono gli Hawks. Toronto riapre la serie. Minnesota travolge Denver; Atlanta colpisce ancora, New York cade nel finale; McCollum gela il Garden: Atlanta rimonta New York e pareggia la serie.