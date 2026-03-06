Minnesota allunga la serie Toronto cede nel finale

Nella partita tra Minnesota e Toronto, i Wolves hanno preso il comando nella ripresa dopo un primo tempo molto equilibrato. Alla fine, Minnesota ha allungato la serie, mentre Toronto ha ceduto nel finale. La sfida si è conclusa con la vittoria dei Wolves, che hanno sfruttato bene la seconda parte dell'incontro. La gara si è svolta in un clima di grande intensità tra le due squadre.

Una sfida tra minnesota e toronto ha evidenziato una svolta decisiva nella ripresa: dopo un primo tempo molto equilibrato, i Wolves hanno preso controllo e chiuso la partita 115-107, centrando la quinta vittoria consecutiva. L'andamento ha premesso una progressiva crescita degli ospiti nel terzo quarto, con un allungo determinante che ha indirizzato l'incontro verso l'esito finale. Nel primo tempo si è assistito a un testa-a-testa sostanziale, con l'intervallo fissato su 55-54 a favore di Minnesota. L'allungo decisivo è arrivato nel terzo periodo, quando i Wolves hanno piazzato un parziale di 11-0 che li ha portati sull'86-70 e ha polarizzato l'inerzia della gara.