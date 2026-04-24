Mazapegul prende il via a Civitella la collettiva curata da Neri

Domani alle 17 si terrà l'inaugurazione della mostra ‘41-bis presso il Birrificio Mazapegul, situato in via Ferruccio Parri 2 a Civitella, vicino alla Bidentina. La collettiva è curata da Neri e si svolge all’interno dello spazio espositivo del locale. La manifestazione rappresenta un appuntamento culturale che coinvolge il pubblico locale e gli appassionati d’arte. L’evento durerà fino a una data ancora da comunicare.

Al Birrificio Mazapegul di via Ferruccio Parri 2 a Civitella (a fianco della Bidentina) domani alle 17 s’inaugura la mostra ‘41-bis. Quadri che sognano di essere dischi’, collettiva curata dal pittore Marco Neri. "Un progetto in cui la musica si fa immagine, materia e presenza – scrive il curatore – attraverso oltre 40 opere che portano sulla tela celebri copertine di dischi. Grazie a queste rivisitazioni pittoriche nasce una riflessione sul potere delle immagini che abitano la memoria collettiva: frammenti di immaginario, epoche, suoni ed emozioni che qui vivono in una nuova forma". Dopo l’inaugurazione, alle 18 interverrà Marco Senaldi, filosofo e docente di Estetica all’Accademia Albertina di Torino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mazapegul, prende il via a Civitella la collettiva curata da Neri Notizie correlate Mazapegul, la ‘Pirata’ è medaglia d’oroL’Emilia-Romagna si conferma tra le regioni di riferimento del panorama brassicolo nazionale alla 21ª edizione del concorso della ‘Birra dell’Anno’... Armodio protagonista al Podestà. La mostra è curata da Giovanni FaccendaLa grande arte torna a Montevarchi, negli spazi espositivi del Palazzo del Podestà, con un evento di assoluto rilievo.