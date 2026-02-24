Mazapegul la ‘Pirata’ è medaglia d’oro

Mazapegul, la ‘Pirata’, ha ottenuto la medaglia d’oro grazie alla vittoria nel concorso Birra dell’Anno. La vittoria deriva dal riconoscimento della sua birra chiara e ambrata, ispirata allo stile belga e prodotta a Civitella. La giuria ha premiato l’equilibrio tra sapore e qualità dell’etichetta, che si distingue tra le altre nella categoria di alta fermentazione. Questo risultato conferma la crescita del settore brassicolo nell’Emilia-Romagna. La ‘Pirata’ adesso si prepara a conquistare nuovi mercati.

L’ Emilia-Romagna si conferma tra le regioni di riferimento del panorama brassicolo nazionale alla 21ª edizione del concorso della ‘ Birra dell’Anno ’ alla fiera di Rimini e tra i premiati spicca il primo posto sul podio per il Birrificio Mazapegul di Civitella nella categoria numero 28, ovvero ‘ Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, di ispirazione belga (Saison, Biere de Garde, Farmhouse Ale)’: il prestigioso successo del birrificio bidentino è arrivato con l’etichetta ‘ Pirata ’ (4,5% Abv). "Il concorso è organizzato da Unionbirrai, associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti – commenta il direttore generale Vittorio Ferraris –, che nel 2026 celebra i trent’anni del movimento craft (artigianale) italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

