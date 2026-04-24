La regina dell'Olanda ha attirato l’attenzione durante un ricevimento ufficiale per il corpo diplomatico, indossando una celebre tiara. La sovrana è molto amata dai sudditi e il suo stile elegante è stato al centro dell’attenzione. Nel frattempo, in altre monarchie europee, si registrano momenti di crisi, come quella dei Windsor, coinvolti in uno scandalo che riguarda l’ex principe Andrea e l’ex moglie, Sarah Ferguson.

Non è un bel periodo per tante monarchie d’Europa. A partire dai Windsor che stanno attraversando una grossa crisi, complice lo scandalo Epstein in cui sono invischiati l’ormai ex principe Andrea e l’ex moglie, Sarah Ferguson. A Oslo non se la passano meglio, con la principessa Mette-Marit costretta a stare lontano dai riflettori per motivi di salute, legami con Epstein e il figlio accusato di stupro. Nemmeno in Danimarca fila tutto liscio tra lutti e battibecchi familiari tra Mary di Danimarca e la suocera, la regina Margherita. Uno dei pochi regni in cui tutto sembra essere rose e fiori è quello olandese. Il regno di re Filippo e della regina Maxima.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Maxima d'Olanda, regina favolosa. Amatissima dai sudditi, ha incantato al banchetto per il corpo diplomatico, anche grazie a una celeberrima tiara

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