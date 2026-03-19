La regina Camilla al banchetto di Stato con la tiara di zaffiri | era la preferita di Elisabetta II

La regina Camilla ha preso parte ieri a un banchetto di Stato a Buckingham Palace. Per l'occasione ha indossato la tiara di zaffiri, un gioiello che era molto amata da Elisabetta II. La parure, simbolo di un collegamento tra le due regine, è stata rispolverata per l'evento ufficiale. La scelta di Camilla ha attirato l'attenzione tra i presenti.

La regina Camilla ha partecipato al banchetto di Stato che si è tenuto ieri a Buckingham Palace e per l'occasione ha rispolverato la parure di zaffiri appartenuta a Elisabetta II: ecco la sua storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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