Oggi la regina Maxima ha fatto un gesto semplice e colmo di significato. Per il suo 24° anniversario di nozze, ha deciso di indossare di nuovo gli stessi orecchini di diamanti che portò il giorno del suo matrimonio con il re Willem-Alexander. Un modo per rivivere quel momento speciale e mantenere vivo il ricordo di quegli istanti.

Una giornata intrisa di emozioni, difficile da dimenticare, tanto che oggi, vent'anni e più dopo, la regina olandese, nonostante i numerosi impegni in agenda, ha voluto ricordare aggiungendo un dettaglio davvero significativo al suo look. In visita al centro comunitario Wijkpaleis, a Rotterdam, dove lei e il marito sono stati aggiornati sulle varie iniziative sociali sostenute dall'Oranje Fonds di cui sono patroni, Maxima d'Olanda ha sfoderato un sofisticato total look a tinte grey firmato Vanessa Seward, dato da un abito in maglia e una cappa con fiocco, ma dove a brillare era la luce dei suoi eleganti pendenti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Maxima d'Olanda, regina anche di romanticismo: nel giorno del suo anniversario di nozze indossa gli stessi orecchini del matrimonio

Il 2026 si apre con alcuni eventi di rilievo nel mondo delle royalty, tra celebrazioni e anniversari.

La regina Silvia di Svezia, a quasi cinquant'anni dal suo fidanzamento, ha indossato nuovamente la camicia del giorno della proposta.

