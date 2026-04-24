Durante l’annuale cena di gala con il corpo diplomatico, la Regina ha indossato un abito da sera di 19 anni fa, firmato dallo stilista Edouard Vermeulen. L’abito, caratterizzato da uno scollatura audace, è stato indossato per la prima volta nel 2007. La Regina ha completato il look con una pioggia di diamanti, attirando l’attenzione dei presenti.

Maxima d'Olanda ha fatto sensazione all'annuale cena di gala col corpo diplomatico. La Regina si è presentata con un abito da sera audace, creato da Edouard Vermeulen, che ha indossato per la prima volta nel 2007. Il tutto impreziosito da tiara e collana di diamanti e rubini. Maxima d'Olanda seduce alla cena di gala Guglielmo Alessandro e Máxima d'Olanda hanno presieduto la tradizionale cena di gala che ogni anno si tiene a Palazzo nel mese di aprile, con lo scopo di rafforzare le relazioni tra il loro paese e i paesi vicini. in aggiornamento .🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Maxima d’Olanda, abito da sera di 19 anni fa con scollatura audace e pioggia di diamanti

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