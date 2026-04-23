Maxi ponte di primavera | guida all' esodo del 25 aprile e 1° maggio

In vista del ponte di primavera, il periodo tra il 25 aprile e il 1° maggio, si prevede un intenso movimento di veicoli in Italia. Secondo le stime di Anas, società controllata dal Gruppo FS, circa 95 milioni di mezzi sono attesi lungo le strade e le autostrade del paese. Questa previsione tiene conto dei festeggiamenti per la Festa della Liberazione e del primo maggio, che spingono molti italiani a mettersi in viaggio.

L’Italia si prepara a mettersi in viaggio. Tra la Festa della Liberazione e il primo maggio, Anas (Società del Gruppo FS) stima un afflusso record di 95 milioni di veicoli lungo la rete stradale e autostradale nazionale. Un monitoraggio costante, che da oggi fino a domenica 3 maggio vedrà.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Maxi ponte tra 25 aprile e 3 maggio, Anas: traffico intenso sulle StataliSi avvicinano il 25 aprile e il 1° maggio e Anas evidenzia come quest'anno il ‘maxi ponte di primavera’ vedrà 95 milioni di veicoli sulle strade e... Ponte del 25 aprile e 1 maggio: musei e mostre aperti a FerraraFerrara, 22 aprile 2026 – Il weekend del 25 aprile (festa della Liberazione d’Italia), preceduto il 23 aprile dalla festa di san Giorgio, patrono di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Calendario scolastico 2026: tutti i ponti di primavera tra 25 aprile e 2 giugno; Ponte del Primo Maggio: ecco qualche meta perfetta per un mini break primaverile; Quando finiranno le maxi code sul ponte della Ghisolfa; Roma, feste e ponti: la guerra non fa paura, un altro boom di turisti nella Capitale. Ponte di Primavera in Campania: Riflettori Accesi su A2 e Statale 18 per il Maxi EsodoTraffico intenso in Campania per il ponte del 25 aprile e 1° maggio. Anas monitora con 2500 uomini la A2 Autostrada del Mediterraneo e la SS18. Ecco il piano viabilità ... infocilento.it Maxi ponte di primavera, 95 milioni di veicoli sulle strade: traffico intenso fino al 3 maggioSaranno circa 95 milioni i veicoli in circolazione sulla rete Anas da oggi fino a domenica 3 maggio, in occasione del maxi ponte di primavera tra il 25 aprile e il 1° maggio. Un aumento significativo ... triestecafe.it Avviate le attività di cantiere per valorizzare l’area archeologica di Ponte del Rio a Brunella. L’obiettivo è quello della realizzazione di un percorso di visita al di sopra della quota scavi - facebook.com facebook La Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati in visita a #Kobe e #Osaka: dal ponte di Akashi al termovalorizzatore , focus su infrastrutture e sostenibilità. Un esempio concreto di diplomazia parlamentare tra Italia e Giap x.com