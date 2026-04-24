Maxi ponte di primavera 95 milioni di veicoli sulle strade | ecco gli itinerari più trafficati

Durante il periodo del ponte di primavera, che include la Festa della Liberazione e il Primo Maggio, si prevede il transito di circa 95 milioni di veicoli sulla rete stradale gestita da Anas. Il periodo di viaggi si estenderà fino al 3 maggio, coinvolgendo numerosi itinerari considerati tra i più trafficati. Si tratta di un incremento significativo rispetto ai normali flussi di traffico durante i giorni feriali.

95 milioni di veicoli previsti sulle strade della rete Anas per il maxi ponte di primavera che, con la Festa della Liberazione e quella del Primo Maggio, si protrarrà fino al prossimo 3 maggio. Le stime di trafficoRispetto all’ordinario andamento settimanale del traffico Anas stima per oggi.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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