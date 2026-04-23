Maxi ponte di Primavera Anas prevede sulle strade 95 milioni di veicoli | l' Adriatica osservata speciale

Durante il periodo del maxi ponte di Primavera, che coincide con la Festa della Liberazione e il 1° maggio, sulla rete Anas, gestita dal Gruppo Fs, si prevede il transito di circa 95 milioni di veicoli. La viabilità sarà particolarmente intensa lungo le principali arterie stradali, con l’Adriatica considerata una delle tratte più trafficate. L'incremento di traffico è atteso da oggi fino al 3 maggio.