Maxi ponte di Primavera Anas prevede sulle strade 95 milioni di veicoli | l' Adriatica osservata speciale
Durante il periodo del maxi ponte di Primavera, che coincide con la Festa della Liberazione e il 1° maggio, sulla rete Anas, gestita dal Gruppo Fs, si prevede il transito di circa 95 milioni di veicoli. La viabilità sarà particolarmente intensa lungo le principali arterie stradali, con l’Adriatica considerata una delle tratte più trafficate. L'incremento di traffico è atteso da oggi fino al 3 maggio.
Sulla rete Anas, società del Gruppo Fs, per il maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del 1° maggio, sono previsti circa 95 milioni di veicoli da oggi fino al 3 maggio. Rispetto all’ordinario andamento settimanale del traffico oggi si stima una crescita del +6%.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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