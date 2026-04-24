Maxi inchiesta sulle false Nike partita da un negozio di Cusano sequestrate 5000 paia di scarpe

Un controllo di routine in un negozio locale ha portato al sequestro di circa 5.000 paia di scarpe. L’indagine, in corso, riguarda la vendita di prodotti contraffatti, con l’obiettivo di verificare la provenienza e la conformità delle calzature. La scoperta ha dato il via a un’indagine più ampia che coinvolge altri esercizi commerciali della zona. I dettagli dell’operazione sono ancora in fase di sviluppo.

In un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta. Per la febbre nei bambini, al Policlinico di Milano un test rapido che scopre se. Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Alla Stazione Centrale di Milano, nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile, un viaggiatore. I Carabinieri hanno portato avanti un’operazione antidroga tra Piemonte e Lombardia che ha portato a. Carrozzina rubata ad insegnante disabile, denunciato dalla Polizia il responsabile, recuperato il mezzo.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Maxi inchiesta sulle false Nike partita da un negozio di Cusano, sequestrate 5000 paia di scarpe Notizie correlate Le false Nike smascherate in un negozio di Cusano Milanino grazie a un’imperfezione del “baffo”: scatta il maxi sequestroPaderno Dugnano (Milano), 24 aprile 2026 – I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Milano hanno smantellato una ramificata... Venezia, maxi furto di scarpe da Prada: rubano 600 paia, colpo da 400mila euro(Adnkronos) – Ammonta ad almeno 400mila euro il bottino del furto allo stabilimento Prada di Arino di Dolo, in provincia di Venezia, avvenuto ieri...