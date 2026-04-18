Abusi edilizi annullato maxi-debito da 100 mila euro

Dopo anni di procedimento legale, una cittadina di Licata ha ottenuto l’annullamento di cartelle esattoriali per circa 102 mila euro. Il tribunale di Agrigento ha stabilito che le richieste di pagamento relative a presunti abusi edilizi devono essere considerate invalide, portando alla definitiva cancellazione del debito. La vicenda si è conclusa con una pronuncia favorevole alla donna, che si era opposta alle procedure di riscossione.

Una battaglia legale durata anni si conclude con la piena vittoria di una cittadina di Licata. Il tribunale di Agrigento ha annullato le cartelle esattoriali notificate per un importo complessivo di circa 102.959 euro, dichiarando che l'Agenzia delle entrate-Riscossione non può procedere con.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Maxi truffa in via Piccardi: portati via oltre 100 mila euro tra oro e contanti Casalnuovo, maxi truffa sui bonus edilizi: sequestro da oltre 10 milioni di euroUna vasta operazione della Guardia di Finanza ha portato alla luce una maxi truffa ai danni dello Stato nel settore dei bonus edilizi, con un...