Nella zona di Brancaccio, un’operazione di polizia ha portato all’arresto di un imprenditore, che successivamente è stato scarcerato. Il giudice per le indagini preliminari ha stabilito che gli indizi raccolti, anche attraverso intercettazioni, non sono sufficienti per mantenere la custodia cautelare. La decisione si basa sulla valutazione che non ci siano prove concrete di collegamenti con associazioni mafiose.

? Cosa sapere Il GIP dispone la scarcerazione di Luciano Scrima dopo il maxi-blitz a Brancaccio.. Il tribunale ritiene infondati gli indizi di associazione mafiosa basati sulle intercettazioni.. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il rilascio di Luciano Scrima, 37 anni, che intorno alla mezzanotte di ieri ha lasciato la struttura carceraria di Pagliarelli dopo essere stato coinvolto nel recente maxi-blitz antimafia a Brancaccio. L’imprenditore, che gestisce l’attività denominata San Domenico 7 food & lounge situata in piazza San Domenico, era finito sotto la lente delle autorità durante un’operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia che aveva portato all’arresto di ben 32 persone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maxi-blitz a Brancaccio: scarcerato l’imprenditore, indizi nulli

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