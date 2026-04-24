Il blitz contro la mafia a Brancaccio scarcerato uno dei 32 fermati | Indizi insussistenti
Durante un'operazione antimafia condotta nella zona di Brancaccio, sono stati fermati 32 persone. Uno di loro, Luciano Scrima, di 37 anni, titolare di un locale e figlio di un noto boss mafioso, è stato successivamente scarcerato. La decisione è stata presa perché gli indizi a suo carico sono risultati insussistenti. L'arresto di Scrima era parte di un blitz coordinato dalla direzione distrettuale antimafia.
Scarcerato Luciano Scrima, 37 anni di Brancaccio, titolare del locale San Domenico 7 food & lounge, figlio del capomafia Matteo Scrima, che era stato arrestato nei giorni scorsi nel maxiblitz antimafia coordinato dalla direzione distrettuale antimafia.Incendi e pizzo, così "Zio Nino" era tornato.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Il boss di Brancaccio non si sottrare a nessuna domanda e ci tiene a farlo notare. - facebook.com facebook
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