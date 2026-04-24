Il blitz contro la mafia a Brancaccio scarcerato uno dei 32 fermati | Indizi insussistenti

Durante un'operazione antimafia condotta nella zona di Brancaccio, sono stati fermati 32 persone. Uno di loro, Luciano Scrima, di 37 anni, titolare di un locale e figlio di un noto boss mafioso, è stato successivamente scarcerato. La decisione è stata presa perché gli indizi a suo carico sono risultati insussistenti. L'arresto di Scrima era parte di un blitz coordinato dalla direzione distrettuale antimafia.