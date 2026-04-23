Arrestato e scarcerato l' imprenditore Antonio Luserta

Durante un normale controllo dei carabinieri, è stato trovato armi illegalmente detenute e una dose di cocaina nell’abitazione di un imprenditore di 54 anni, attivo nel settore estrattivo e noto nel territorio. L’uomo è stato tratto in arresto e successivamente scarcerato. L’operazione è avvenuta senza che ci fossero segnali preliminari o indicazioni di attività illecite.

Un controllo di routine dei carabinieri si è trasformato in un arresto. I militari del Comando provinciale hanno infatti scoperto armi detenute illegalmente e una dose di cocaina nell’abitazione di Antonio Luserta, 54enne imprenditore attivo nel settore estrattivo e figura nota nel territorio.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Giugliano, scarcerato Antonio D’Agostino: affidamento ai servizi sociali dopo condanna per rapineAntonio D’Agostino, 49 anni, giuglianese, è stato scarcerato dal carcere di Carinola dove stava scontando una pena complessiva di 10 anni e 6 mesi di... 'Ndrangheta: scarcerato Domenico Bellocco, fratello di Antonio ucciso a Milano da Andrea BerettaDomenico Bellocco , fratello di Antonio Bellocco , ucciso a Milano nel settembre 2024 per mano di Andrea Beretta , nonché di Berto, è stato...