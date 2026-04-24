Un grande alveare è stato scoperto all’interno di un ospedale, dove sono state recuperate circa 60.000 api. Lo sciame di api si trovava in una zona dell’ospedale, un ambiente che solitamente non è associato a questa specie. Le api, considerate essenziali per l’ambiente, sono state rimosse dalle strutture ospedaliere per motivi di sicurezza. La presenza di un alveare di queste dimensioni in un contesto sanitario ha attirato l’attenzione delle autorità competenti.

Uno sciame di api ha scelto una casa davvero originale: l’ ospedale di Santa Maria Annunziata; un luogo dove è meglio che non stiano, pur essendo una specie da tutelare e particolarmente importante per l’ambiente. Sono stati gli operatori del centro sanitario a segnalarne la presenza. Il gruppo di insetti impollinatori si è trovato così bene da decidere di suddividersi dall’alveare originario in più parti in cerca di una nuova "casa". La zona privilegiata è stata l’ingresso della radioterapia, dove si è formato uno sciame di api; i più romantici ci vedono una forma a cuore. È intervenuto subito il gruppo dipartimentale "infestanti" della Asl che ha contattato due apicoltori esperti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi alveare in ospedale. Recuperate 60mila api

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