Un ex calciatore ha commentato le possibili decisioni di un allenatore in vista della prossima stagione, sottolineando l’incertezza sulla sua permanenza. Ha aggiunto che sono stati investiti molti soldi nel mercato, ma alcuni acquisti non hanno soddisfatto le aspettative. La discussione si concentra sulle difficoltà incontrate dal club e sulle scelte fatte in sede di mercato, senza entrare nel merito di eventuali motivazioni o decisioni future.

m eno cinque, però più otto: dare i numeri può essere un divertissement o un esercizio rassicurante, perché mentre il tempo scorre velocemente, Napoli scopre che la Champions è sempre più vicina. La vede, quasi la tocca, l’ex Massimo Mauro, che sbriciando qua e là sceglie persino di andare oltre e leggere nel futuro. Mauro, che senso si può dare a questo finale di stagione? "Si analizza e si programma, come penso il Napoli faccia. La Champions League a me sembra garantita, ha un vantaggio rassicurante su Como e Roma; la prestazione con la Lazio ha disorientato, verissimo, ma se batte la Cremonese, e ne ha la possibilità e la forza, poi comincerà a studiarsi per bene".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mauro: "Conte? Non so se rimane. Sono stati spesi tanti soldi, ma il mercato..."

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Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Massimo Mauro: Conte non resta a Napoli, lo vedo alla Roma. A Milan e Juve servono almeno 3 fuoriclasse; Mauro: Secondo me Conte non resterà al Napoli. Sarebbe l’uomo giusto per la Roma; 'Scambio' di allenatori tra Napoli e Roma, il pensiero di Massimo Mauro: Non credo che Conte resterà in azzurro; Massimo Mauro: a Milan e Juve servono 3 fuoriclasse. Conte non resterà a Napoli, lo vedo alla Roma.

Mauro: Capisco Conte usi parole forti. Il Como non è riuscito a esprimersi nel primo tempoMassimo Mauro, opinionista oggi per Mediaset ed ex giocatore della Juventus, ha analizzato il quarto di finale tra Napoli e Como, vinto dagli ospiti ai calci di rigore dopo l'1-1 dei 90 minuti ... tuttomercatoweb.com

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"La #loro #Liberazione" E #Mattarella Da remigrare Immenso Mauro, grazie... #Biani ! Personalmente farei #remigrare te e tutti i tuoi compagni di merende. La #Costituzione non si tocca! @maurobiani @repubblica x.com