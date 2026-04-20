Multe e incassi reinvestiti | ecco come sono stati spesi voce per voce i soldi a Udine

A Udine, le multe e gli incassi derivanti sono stati destinati a diversi interventi e servizi. I fondi raccolti sono stati reinvestiti in modo trasparente, suddivisi tra spese legate alla manutenzione delle strade, miglioramenti dell’illuminazione pubblica e investimenti per la sicurezza urbana. Ogni voce di spesa è stata comunicata pubblicamente, senza dettagli specifici su singoli progetti o destinatari.

Prendere una multa è uno di quei fastidi che riescono a rovinarti la giornata in pochi secondi: magari eri convinto di esserti fermato “solo un attimo”, o ti sei distratto un momento, e invece ti ritrovi il foglietto sotto il tergicristallo o la notifica a casa. A quel punto scatta la domanda.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Dagli incassi delle multe 5,8 milioni reinvestiti in manutenzione, segnaletica e dotazioni per la polizia localeNell’ultima seduta la Giunta comunale ha approvato il rendiconto 2025 e la destinazione delle risorse, in linea con quanto disposto dal nuovo codice... "La voce di chi non ha voce": al liceo "Ribezzo" incontro sul popolo palestineseNell’ambito dell’iniziativa di studio e di approfondimento sulla storia recente e sulla cultura del popolo palestinese sviluppata nel Liceo... Aggiornamenti e dibattiti Multe da record, quali sono i comuni che incassano di più in ItaliaNel 2025 i comuni italiani incassano 1,77 miliardi dalle multe: Milano, Roma e Firenze guidano la classifica, ma cambia tutto guardando i dati pro capite ... virgilio.it Multe stradali: in 3 anni incassi su del 23%. I comuni che incassano di piùComplessivamente, questi 10 comuni hanno incassato proventi da multe e sanzioni per violazioni del codice della strada pari a quasi 630 milioni di euro, vale a dire più di un terzo del totale. macitynet.it