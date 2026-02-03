Olimpiadi Milano-Cortina il giorno è arrivato Presto capiremo se i 2 miliardi impiegati sono stati spesi bene

Questa mattina i lavori per il villaggio Olimpico di Milano sono entrati nel vivo, con le operazioni che proseguono senza sosta nello scalo di Porta Romana. Dopo anni di preparativi, ora si vede chiaramente la differenza tra i cantieri aperti e i primi risultati concreti. La domanda che tutti si pongono è se i 2 miliardi spesi siano davvero valso il sacrificio e gli investimenti fatti finora. Solo tra qualche tempo si potrà capire se questa edizione delle Olimpiadi lascerà un segno positivo per la città e il Paese.

Il grande giorno è arrivato. Adesso sapremo se i due miliardi di euro spesi saranno serviti a tradurre in pratica la più impegnativa dichiarazione sul fronte dei grandi eventi sportivi: "Saranno le Olimpiadi più belle, meno dispendiose e più sostenibili della storia!".

