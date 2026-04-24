L'anno scorso, durante un evento a Milano, ho partecipato a un happening organizzato da Maurizio Cattelan. Ora si parla di una sua proposta per il 2026, in cui invita le persone a scambiare oggetti attraverso il baratto. La notizia è stata diffusa e suscita curiosità, considerando il modo in cui l'artista ha coinvolto il pubblico in passato. La proposta, ancora da sviluppare, ha attirato l'attenzione di chi segue le sue iniziative.

Se mi leggevate già l’anno scorso, saprete che, proprio di questo periodo, avevo partecipato a un happening realizzato da Maurizio Cattelan, a Milano. E se ne avete letto a riguardo, saprete la mia enorme stima artistica nei suoi confronti. E quindi ci ritroviamo a parlare di lui e di una sua nuova performance. C’è chi inaugura una settimana del design con installazioni scintillanti, e chi invece decide di svuotare tutto, aspettative, formalità, perfino il concetto di valore, e chi se non il nostro Maurizio Cattelan? All’alba, quando la città è ancora sospesa tra il silenzio e il primo caffè, Piazza Duomo si è trasformata in qualcosa di inatteso, non una mostra, non un evento patinato, ma un vero e proprio mercato improvvisato.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Maurizio Cattelan ci invita al baratto, nel 2026

How Maurizio Cattelan’s Works Shock the Art World

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