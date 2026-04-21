Durante la prima mattina della Design Week 2026, piazza Duomo si è trasformata in un mercato del baratto promosso dall’artista Maurizio Cattelan. La piazza, generalmente affollata, si presentava semi vuota alle 7:00, con le persone che si avvicinavano per scambiare oggetti come water mignon e sturalavandini. L’evento ha coinvolto i passanti tramite un invito diffuso sui social, creando un’atmosfera insolita e curiosa.

Una piazza semivuota alle 7:00 del mattino, un invito eccentrico rimbalzato sui social e la promessa di uno scambio inusuale. Milano ha inaugurato l’edizione 2026 della Design Week con un’iniziativa che mescola la performance artistica al rito del baratto. In cabina di regia l’artista provocatore per eccellenza, Maurizio Cattelan, in tandem con Nicolas Ballario, sostenuti dall’organizzazione di Living, Studio Cucù e Lavazza. Come documentato in queste ore dai video e dalle fotografie apparsi su Instagram, le regole del raduno, svoltosi il 20 aprile all’ombra del Duomo, erano poche e chiare: “Porta con te un oggetto che sia strano, buffo, bello, brutto, originale, banale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maurizio Cattelan apre la Design Week 2026 trasformando piazza Duomo in un grande mercato del “baratto”: dai water mignon allo sturalavandini, ecco cosa è successo

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