Il 20 aprile 2026, all’alba, Piazza Duomo a Milano ospiterà un evento speciale che segnerà l’inizio della Milano Design Week. Maurizio Cattelan e Nicolas Ballario realizzeranno una colazione-baratto, un’iniziativa che rompe con le consuete logiche di mercato. La manifestazione si svolgerà al sagrato della cattedrale, coinvolgendo i partecipanti in un momento di scambio senza scopo di lucro.

Il 20 aprile 2026, la primissima luce dell’alba illuminerà il sagrato di Piazza Duomo a Milano, dove Maurizio Cattelan e Nicolas Ballario daranno il via alla Milano Design Week 2026 attraverso un’iniziativa che scardina le logiche del mercato: la colazione-baratto. Tra le 7:00 e le 9:00 del mattino, i partecipanti avranno l’opportunità di scambiare un oggetto personale con un altro, trasformando lo spazio pubblico in un luogo di scambio simbolico e relazionale, accompagnato da un caffè offerto da Lavazza. Dall’elogio della parola allo scambio fisico degli oggetti. L’evento, organizzato dal collettivo Cucù con la promozione di Living e del Museo del Novecento, segna un’evoluzione significativa rispetto all’edizione del 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano Design Week: Cattelan lancia il baratto in Piazza Duomo

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