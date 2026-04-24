Ieri sera, l’auditorium da 412 posti è stato completamente riempito per la prima uscita pubblica di Matteo Biffoni, candidato sindaco del centrosinistra. La serata si è conclusa con lunghi applausi, mentre lui ha invitato a intraprendere un percorso condiviso. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e sostenitori, presenti per ascoltare le sue proposte e confrontarsi con il candidato.

Auditorium da 412 posti ieri sera tutto esaurito per la prima uscita di Matteo Biffoni, candidato sindaco del centrosinistra. In sala tutti i suoi ex compagni di viaggio del suo secondo mandato, ex assessori ed ex consiglieri, poi i candidati delle liste che lo sostengono, sindaci ed ex sindaci dei comuni limitrofi, il presidente della provincia Simone Calamai e ovviamente tanti cittadini. Puntuale è arrivato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, insieme all’assessora alla cultura Cristina Manetti e Bernard Dika, sottosegretario alla presidenza. La presentazione è iniziata con un po’ di ritardo sulle note della colonna sonora del film "Ritorno al Futuro".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Matteo, grande ritorno con applausi: "Ora facciamo un percorso insieme"

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