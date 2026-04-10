Calderone a Festival Ascolto | Costruiamo un percorso insieme a voi per trovare insieme le risposte – Il video

Durante il Festival Ascolto, un rappresentante ha dichiarato che vengono messi a disposizione strumenti, tra cui 92 centri, per creare un percorso condiviso con il pubblico. L'obiettivo è trovare risposte condivise attraverso un approccio partecipativo. La discussione si è concentrata sulla collaborazione tra enti e cittadini, con l'intento di promuovere un dialogo aperto e costruttivo. La conversazione si è svolta in un clima di confronto e ascolto reciproco.

(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2026 "Mettiamo a disposizione degli strumenti, tra cui 92 centri in tutto il territorio italiano, per un percorso di ascolto costruito insieme a voi, non non abbiamo le risposte ma le possiamo trovare insieme", lo ha detto la Ministra del Lavoro Calderone al primo Festival dell'Ascolto, in occasione della seconda Giornata nazionale dell’Ascolto dei Minori in corso all'Inps. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Calderone a Festival Ascolto: Costruiamo un percorso insieme a voi per trovare insieme le risposte(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2026 "Mettiamo a disposizione degli strumenti, tra cui 92 centri in tutto il territorio italiano, per un percorso di... “Riccione cambia – Costruiamola insieme”, parte il percorso di ascoltoPrenderà il via martedì, 3 febbraio, il ciclo di incontri “Riccione cambia-Costruiamola insieme” con la sindaca Daniela Angelini e la giunta comunale. Temi più discussi: Calderone a Festival Ascolto: Costruiamo un percorso insieme a voi per trovare insieme le risposte; Tutti i dettagli sul Festival dell’Ascolto; Passeggiata sotto la neve per Mattarella sul Ponte Carlo di Praga; Melania Trump: Non ho mai avuto relazioni con Epstein, né con Maxwell. Calderone a Festival Ascolto: Costruiamo un percorso insieme a voi per trovare insieme le risposte(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2026 Mettiamo a disposizione degli strumenti, tra cui 92 centri in tutto il territorio italiano, per un percorso di ... quotidiano.net Tutti i dettagli sul Festival dell’AscoltoAll'Accademia Inps di Roma arriva oggi e domani il primo Festival dell’Ascolto. Fatti e nomi ... startmag.it #ChoraVolume3 è iniziato! Il nostro festival dell’ascolto, della voce e delle storie per andare oltre l’odio. Fino a domenica 12 aprile al @conservatorio_milano Programma e i biglietti su festival.choramedia.com #podcast #ascolto - facebook.com facebook Al 1°Festival dell’Ascolto, promosso dal viceministro @MaresaBellucci che vede protagonisti i ragazzi. E' nell’ascolto che nasce la fiducia. E' sulla fiducia, dentro un patto generazionale a cui non possiamo sottrarci, che si costruisce il futuro del Paese. #festival x.com