Matteo Biffoni sold out per il tris | Grazie a tutti Adesso una nuova stagione per Prato

L'auditorium della Camera di Commercio di Prato, con circa 400 posti, ha registrato il tutto esaurito durante il primo evento della campagna elettorale di Matteo Biffoni, candidato sindaco del centrosinistra. L'incontro ha segnato l'inizio della sua terza candidatura consecutiva, con il politico che ha ringraziato i presenti e annunciato l'apertura di una nuova fase per la città.

PRATO – Tutto esaurito per Matteo Biffon i. Sold out l’auditorium della Camera di Commercio di Prato, circa 400 posti, per il via della campagna elettorale di Biffoni, Pd, candidato sindaco centrosinistra al via per il tris. (Foto Fb Matteo Biffoni) Biffoni, consigliere regionale Pd recordman di preferenze in Toscana, ben 22.155 voti, nonché sindaco di Prato 2014-2024, ha lasciato la sala per uscire a salutare i tanti rimasti fuori. Sala esaurita, in tanti per sostenere il Biffoni tris alle amministrative 2026 al voto 24 e 25 maggio, a cominciare da Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “A Prato si apre la campagna elettorale per Matteo Biffoni sindaco.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Matteo Biffoni sold out per il tris: “Grazie a tutti. Adesso una nuova stagione per Prato” Notizie correlate Elezioni a Prato, Biffoni scende in campo e fa il tutto esaurito: “Adesso una stagione nuova”Prato, 23 aprile 2026 - La prima uscita ufficiale di Matteo Biffoni, candidato sindaco del centro sinistra per il Comune di Prato questa sera è stata... Matteo Biffoni fa tris a Prato: “Se eletto sarà solo per cinque anni. Ma non sarà Biffoter”Direzione Pd approva unanimità Biffoni candidato sindaco amministrative al voto 24 e 25 maggio: "Non potevo tirarmi indietro". Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Targetti sul terzo mandato: Biffoni non è candidabile; Lista civica Biffoni Sindaco, ecco i 32 candidati al consiglio comunale: Gruppo capace di rappresentare le varie anime della società civile. Elezioni a Prato, Biffoni scende in campo e fa il tutto esaurito: Adesso una stagione nuovaLa prima uscita ufficiale per l’ex sindaco, di nuovo candidato per la poltrona di primo cittadino. Bisogna avere speranza, e lasciare alle spalle la malinconia. Lungimiranza, coraggio, entusiasmo le ... lanazione.it Targetti sul terzo mandato: Biffoni non è candidabileL’esponente della lista ’L’alternativa c’è’ ha chiesto parere legale a Tedeschini, esperto in diritto amministrativo. Qualunque cittadino potrebbe fare ricorso. lanazione.it Nell'auditorium della Camera di Commercio tutto esaurito e con decine di persone rimaste fuori perché all'interno non c'era più posto Matteo Biffoni ha lanciato la campagna elettorale segnata dallo slogan "Una nuova stagione". "Una città aperta, sfrontata, cor - facebook.com facebook