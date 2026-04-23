Nella serata del 23 aprile 2026, si è tenuto l’evento di presentazione del candidato sindaco del centro sinistra a Prato, Matteo Biffoni. La manifestazione si è svolta presso l’auditorium della Camera di Commercio, con tutti i 412 posti a sedere occupati. Questa è stata la prima uscita ufficiale di Biffoni in vista delle prossime elezioni comunali.

Prato, 23 aprile 2026 - La prima uscita ufficiale di Matteo Biffoni, candidato sindaco del centro sinistra per il Comune di Prato questa sera è stata un vero bagno di folla con i 412 posti a sedere dell'auditorium della Camera di Commercio tutti esauriti. In sala tutti i suoi ex compagni di viaggio del suo secondo mandato, i candidati delle liste che lo sostengono, sindaci ed ex sindaci, il presidente della provincia Simone Calamai e ovviamente tanti cittadini. Puntuale è arrivato anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, insieme all'assessora ala cultura Cristina Manetti e a Bernard Dika. La presentazione però è iniziata con un po' di ritardo sulle note del film “Ritorno al Futuro”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni a Prato, Biffoni scende in campo e fa il tutto esaurito: “Adesso una stagione nuova”

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