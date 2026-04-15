Matteo Biffoni fa tris a Prato | Se eletto sarà solo per cinque anni Ma non sarà Biffoter

Matteo Biffoni ha vinto le elezioni a Prato per la terza volta. Ha dichiarato che il suo mandato durerà cinque anni e ha aggiunto che non si farà chiamare Biffoter. La vittoria è stata confermata dopo il voto e l’affluenza degli elettori. Biffoni ha partecipato alla campagna elettorale con un focus sulla continuità amministrativa. La sua riconferma apre una nuova fase per l’amministrazione locale.

Direzione Pd approva unanimità Biffoni candidato sindaco amministrative al voto 24 e 25 maggio: "Non potevo tirarmi indietro". Biffoni, sindaco 2014-2024, consigliere regionale recordman preferenze in Toscana, sostenuto dal campo largo. Di Sanzo: "La candidatura Pd più forte per Prato". Fossi: "Serve una guida esperta" Matteo Biffoni fa tris a Prato. Il consigliere regionale Pd recordman di preferenze in Toscana, oltre 22mila voti, sindaco di Prato nei mandati 2014-2029 e 2019-2024, è candidato sindaco alle amministrative 2026 al voto a Prato il 24 e 25 maggio. La direzione del Partito Democratico ha approvato all’unanimità nella serata di martedì 14 aprile la proposta del segretario provinciale reggente Christian Di Sanzo, deputato, di candidare Biffoni.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Matteo Biffoni fa tris a Prato: “Se eletto sarà solo per cinque anni. Ma non sarà Biffoter” Notizie correlate Leggi anche: Elezioni comunali a Prato, sarà Matteo Biffoni il candidato sindaco del Pd Elezioni a Prato, il Pd punta sull’usato sicuro: il candidato sarà l’ex sindaco Matteo BiffoniPRATO – Sarà con tutta probabilità Matteo Biffoni il candidato sindaco del Pd per Prato. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Prato, Biffoni fa tris. Centrosinistra unito. A destra c’è nebbia; Biffoni verso la candidatura a Prato: Martedì il suo nome in direzione provinciale; Prato, il Pd scioglie le riserve e candida ufficialmente Matteo Biffoni a sindaco. Matteo Biffoni fa tris a Prato: Se eletto sarà solo per cinque anni. Ma non sarà BiffoterMatteo Biffoni fa tris a Prato: Se eletto sarà solo per cinque anni. Ma non sarà Biffoter Matteo Biffoni fa tris a Prato. Il consigliere regionale Pd recordman di preferenze in Toscana, oltre 22mila ... msn.com Prato, Biffoni fa tris. Centrosinistra unito. A destra c’è nebbiaOggi l’investitura ufficiale dell’ex sindaco Pd: Un bel segnale. La Lega spinge per Stanasel, Banchelli (FdI) sempre in gioco. lanazione.it Il consigliere regionale toscano del Partito Democratico Matteo Biffoni ha accettato la candidatura a sindaco di Prato per la coalizione di campo largo. #controradionews #elezioniamministrative facebook Prato, il Pd scioglie le riserve e candida ufficialmente Matteo Biffoni a sindaco x.com