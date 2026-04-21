Dopo il blocco del Presidente della Repubblica sul decreto Sicurezza, il governo ha deciso di approvare un decreto correttivo. La notizia ha suscitato reazioni da parte della Lega, che ha criticato il Quirinale. Nella serata, il sottosegretario leghista ha ricevuto una telefonata dal Tesoro, in cui si è precisato che non ci sono le coperture finanziarie necessarie. La discussione si è protratta per diverse ore in Commissione alla Camera.

di Liana Milella e Giacomo Salvini Sono passate da poco le 22 e 30 quando dal Tesoro arriva una telefonata al sottosegretario leghista Nicola Molteni, che da ore si sta prendendo gli improperi delle opposizioni in commissione alla Camera: “Non ci sono le coperture, non si può fare.”. Il ministro dei Rapporti col Parlamento Luca Ciriani fa la spola telefonica col presidente della commissione Affari Costituzionali Nazario Pagano e col sottosegretario Alfredo Mantovano che poche ore prima è salito al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aveva chiesto di cambiare il decreto Sicurezza per togliere la norma sul premio economico per gli avvocati che aiutano i migranti nei rimpatri: “Non si può più perdere tempo, rischiamo di non farcela coi tempi del Senato”, sospira Ciriani.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dl Sicurezza, dopo lo stop di Mattarella il governo fa un decreto correttivo. L’attacco della Lega al Quirinale

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