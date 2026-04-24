Mattarella lancia l’allarme | il dominio dei forti porta alla barbarie

Il presidente ha incontrato le associazioni combattentistiche al Quirinale il 23 aprile 2026. Durante l'incontro, ha sottolineato come il predominio di forze potenti possa mettere a rischio la stabilità internazionale. Ha evidenziato la necessità di vigilare contro ogni forma di barbarie derivante dall’uso eccessivo della forza. Le sue parole sono state rivolte a sensibilizzare le istituzioni e la società sulla tutela dei valori democratici.

? Cosa sapere Mattarella incontra le Associazioni Combattentistiche al Quirinale il 23 aprile 2026.. Il Presidente avverte che il dominio della forza minaccia la stabilità internazionale.. Il 23 aprile 2026, durante un incontro tenutosi presso il Quirinale con le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, Mattarella ha avvertito che l’imposizione della volontà da parte di chi si percepisce temporaneamente più potente genererà solo distruzione e morti, alimentando scontri continui. Le parole del Presidente della, pronunciate nel contesto del dialogo con i rappresentanti delle associazioni combattenti, delineano un quadro inquietante per la stabilità globale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mattarella lancia l’allarme: il dominio dei forti porta alla barbarie Notizie correlate Mattarella: La legge del più forte porta alla barbarie nella vita internazionale(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2026 "l prevalere della legge imposta da chi si ritenga, provvisoriamente, più forte, è destinato infatti a seminare... Mattarella lancia l’allarme: “Si vuole abbattere il diritto internazionale”In occasione del centocinquantesimo anniversario della prestigiosa Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri di Firenze, il Presidente della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: 25 Aprile, Mattarella Ribadiamo l'impegno dell'Italia per la pace; L'altolà di Mattarella su sicurezza e remigrazione: Così non va, il decreto cambi. I 45 minuti di Mantovano al Colle per evitare lo scontro istituzionale; Fnsi accoglie il monito di Mattarella: L'informazione è un bene pubblico, ma il settore è in ginocchio; Mattarella: Mondo scosso da atti di aggressione fuori da diritto internazionale. Insostenibile sovraffollamento nelle carceri. Drammatico il numero di suicidi: l’allarmeInsostenibile sovraffollamento nelle carceri. Drammatico il numero di suicidi ...Il Presidente della Repubblica denuncia il sovraffollamento carcerario e l'emergenza suicidi durante l'incontro con la Polizia Penitenziaria ... ilfattoquotidiano.it Il presentatore russo vicino al Cremlino, dopo l’attacco di ieri per il quale la premier ha ricevuto la solidarietà di Mattarella e della politica bipartisan, lancia nuovi insulti. E intanto non si placa la polemica sullapresenza della delegazione russa alla Biennale di - facebook.com facebook ‘GNAZIO SHOW A PALAZZO MADAMA! IL MAI PALUDATO IGNAZIO RUSSA LANCIA UNA SERATA DEDICATA AL CABARET x.com