Mattarella | La legge del più forte porta alla barbarie nella vita internazionale

Il presidente della Repubblica ha dichiarato che il dominio della forza, imposto da chi si ritiene superiore, conduce alla barbarie nelle relazioni internazionali. La sua affermazione è stata fatta durante un intervento pubblico il 23 aprile 2026, in cui ha evidenziato come la supremazia attraverso la forza possa minare la stabilità globale. La dichiarazione si inserisce in un discorso più ampio sul ruolo delle norme e dei principi condivisi tra le nazioni.

(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2026 "l prevalere della legge imposta da chi si ritenga, provvisoriamente, più forte, è destinato infatti a seminare lutti e distruzioni, aprendo a una condizione di conflitti permanenti, di barbarie nella vita internazionale" così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l'incontro con le Associazioni Combattentistiche e d'Arma al Quirinale. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella: La legge del più forte porta alla barbarie nella vita internazionale Mattarella: La legge del più forte porta alla barbarie nella vita internazionale Notizie correlate Mattarella: la legge del più forte apre a barbarie nella vita internazionale«Nel ricordare il sacrificio di quanti hanno combattuto per restituirci la libertà, ribadiamo l’impegno della Repubblica Italiana a favore della... Leggi anche: Mattarella, se prevale legge del più forte è barbarie nella vita internazionale Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dl sicurezza, Mattarella avverte: così non lo firmo; I dubbi del Quirinale sul decreto Sicurezza. Mantovano da Mattarella; Mantovano da Mattarella: il dl Sicurezza va cambiato; Mattarella ha chiesto di cambiare il decreto sicurezza. Mattarella: La legge del più forte porta alla barbarie nella vita internazionalel prevalere della legge imposta da chi si ritenga, provvisoriamente, più forte, è destinato infatti a seminare lutti e distruzioni, aprendo a una condizione di conflitti permanenti, di barbarie nella ... ilgiornale.it Mattarella scuote il Paese: La legge del più forte è barbarieAlla vigilia del 25 aprile, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il Paese a un senso profondo della memoria e della responsabilità, indicando nella Festa della Liberazione un pass ... giornalelavoce.it Corriere della Sera. . «Libertà e pace non sono elementi e dati acquisito una volta per tutte. Sono beni resi fragili dalla dissennatezza e che richiedono consapevolezza, impegno». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell'incontro al Qu - facebook.com facebook Il Presidente Mattarella ha ricevuto gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma nella ricorrenza dell’81º anniversario della Liberazione x.com