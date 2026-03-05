Il sistema internazionale attuale mostra segni di difficoltà nel mantenere l’equilibrio tra le nazioni, mentre alcuni paesi adottano politiche unilaterali basate sulla forza. Le democrazie, seppur imperfette e spesso litigiose, continuano a preferire il dialogo rispetto all’uso delle armi. Questo approccio contrasta con le azioni di chi sceglie di risolvere le tensioni con la forza.

Le democrazie sono imperfette. Litigiose. Lente. Ma sono l’unico luogo della storia in cui il conflitto non si risolve con le armi e con la violenza, ma con la parola che si fa dialogo. Questa forza è meno evidente, è più lenta, meno netta, e per questo nel marasma delle dittature che appaiono veloci, anche i nostri rappresentanti rinunciano a ciò che potrebbe salvarci: la permanenza del diritto di veto, in questo senso, a livello europeo e delle Nazioni Unite, è oggi la negazione strutturale della cultura democratica, che vive anche dell’accettazione della sconfitta d’essere minoranza. Ma tutto questo non può lasciarci senza una riflessione seria sulla necessità di un reale cambio di paradigma e di un ritorno al punto nevralgico che deve guidare le scelte del futuro: i diritti umani non sono europei, occidentali o culturali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il sistema internazionale soccombe all’unilateralismo della forza

